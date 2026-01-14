Presidenta del PS dice que el FA y el PC "ya son oposición de su propio gobierno" y advierte que "imaginense lo que va a venir después"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el daño ocular permanente al diputado electo Gustavo Gatica y a la crítica del Partido Comunista y el Frente Amplio por el respaldo de algunos socialistas a la Ley Naín-Retamal.

En conversación con radio Duna, la parlamentaria señaló que "aquí hay un tema de revictimización de Gustavo Gatica y, por lo tanto, hay que ser respetuoso con la institucionalidad y con la persona. Nuestro compromiso como socialistas está siempre con el respeto a los Derechos Humanos".

En esta línea, afirmó que "aquí hay un tema con una institución del sistema de persecución penal que falla nuevamente, porque esto lo vimos también en el caso de MEO, que totalmente distinto, donde el tribunal critica al Ministerio Público".

En cuanto a la eventual aplicación de la Ley Naín-Retamal en este caso, la timonel del PS dijo que "no hay claridad a cerca de la aplicación de la ley porque hay que esperar el fallo, pero si la ley es buena o mala, lo que le corresponde a un parlamentario es tratar de mejorarla o derogarla".

Respecto a la crítica del Partido Comunista y el Frente Amplio por el respaldo de algunos socialistas a la ley, la senadora manifestó que "ponerse choro cuando queda un mes de Gobierno no tiene gracia, si queremos perseguir la criminalidad, también hay que darle facultades a las policías, pero no somos cómplices de ningún tipo de violaciones a los DD.HH.".

Y sostuvo que "el Frente Amplio y el Partido Comunista ya son oposición de su propio Gobierno. Si ya son oposición, imagínense lo que va a venir después", concluyó.

PURANOTICIA