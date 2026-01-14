Partido Socialista suspende participación en coalición oficialista tras críticas por apoyar Ley Naín-Retamal

El Partido Socialista (PS) suspendió su participación en la coalición oficialista, tras las críticas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por el apoyo de algunos parlamentarios socialistas a la Ley Nain-Retamal.

El FA y el PC emplazaron al PS por su respaldo a la Ley Nain-Retamal, luego de la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el daño ocular permanente al diputado electo Gustavo Gatica.

La diputada socialista Daniela Cicardini manifestó a TVN que el "Partido Comunista arremete de manera agresiva y desleal contra el Presidente y contra los parlamentarios que votaron a favor de la ley Rain-Retamal”.

“Posterior a eso, el Frente Amplio se suma a la tesis del Partido Comunista y eso evidentemente, no lo podemos dejar pasar porque en la práctica es ser desleal con el Presidente de la República”, afirmó.

La parlamentaria añadió que "nosotros hemos actuado de manera correcta con él y con este gobierno”.

También anunció que “quedan cortadas las relaciones con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, hasta que puedan reivindicarse y puedan retractarse de lo que sucedió el día de ayer”.

Finalmente, señaló que no asistirán al cónclave oficialista, ni participarán de la comisión política que se realiza en La Moneda.

