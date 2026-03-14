Tras renunciar en 2025 por resistencia de trabajadores, Aída Baldini regresa como la nueva directora ejecutiva de Conaf

En una ceremonia encabezada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, se oficializó el nombramiento de la ingeniera forestal Aída Baldini Urrutia como la nueva directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Baldini llegó por primer vez al cargo en septiembre de 2024 en reemplazo de Christian Little, quien renunció tras recibir críticas por su desempeño en el megaincendio en la Región de Valparaíso. A su vez, Baldini renunció en junio de 2025 por conflictos con los trabajadores debido a su perfil de centroderecha.

Al volver Baldini a la Conaf, el subsecretario subrayó que esta nueva gestión, bajo los lineamientos del Presidente José Antonio Kast, busca potenciar el desarrollo de la corporación integrando la experiencia técnica interna para resolver problemáticas históricas.

“Aída conoce los dolores y las problemáticas de Conaf, pero también cómo solucionarlas. Su labor será relevante para mostrar al mundo la capacidad de Chile de seguir creciendo en materia forestal”, señaló Venezian.

Por su parte, Baldini agradeció la confianza y envió un mensaje a los funcionarios: “Estamos todos los trabajadores de Conaf dispuestos a trabajar intensamente para lograr este nuevo servicio. Si los bosques están bien, las personas también lo están. Ese es nuestro gran mensaje”.

Según informó Conaf, la nueva administración se enfocará en tres pilares fundamentales:

- Transición al Sernafor: Liderar el traspaso técnico y administrativo hacia el nuevo Servicio Nacional Forestal, garantizando una institucionalidad sólida que sirva de manera eficiente al país.

- Desarrollo productivo: Reimpulsar el sector forestal no solo desde la protección, sino también desde el crecimiento económico, potenciando la capacidad de exportación y producción de Chile ante el mundo.

- Protección de bosques y personas: Mantener la excelencia en el control de incendios y la conservación, bajo la premisa de que el bienestar de los ecosistemas forestales está directamente ligado a la seguridad y calidad de vida de las comunidades.

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