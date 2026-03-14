Diputado Alessandri por indultos: “No tiene comparación indultar al que incendiaba con indultar al que defendía"

El nuevo timonel de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), dijo que no hay comparación entre los indultos concedidos por el exmandatario Gabriel Boric y los que está analizando el Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con El Mercurio, se le consultó por el proyecto de conmutación de penas que estudia el jefe de Estado, a lo cual Alessandri respondió que "me parece que hay que seguir pensando en que un mayor de 80 años con enfermedad terminal pueda permutar su pena de la prisión en una cárcel a la prisión total domiciliaria. Eso es humanitario y lo hemos visto en muchos países".

Sobre la posibilidad de indultar a uniformados que fueron condenados por su actuar en el estallido social, expresó que "respeto la facultad que tiene el Presidente de la República para indultar. Me parece que está bien que revise y creo que sí hay personas apresadas injustamente".

"No podemos nunca como país volver a tolerar que un sector político crea que la violencia es una vía legítima para alcanzar el poder", añadió.

Requerido si se repetirían las mismas críticas que recibió Boric cuando firmó sus indultos, Alessandri contestó que "hay que verlo caso a caso, pero yo lo veo muy distinto. No tiene ninguna comparación indultar al que incendiaba con indultar al que defendía".

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