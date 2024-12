Presidenta del Frente Amplio no descarta que Orsini sea suspendida o expulsada de la colectividad: "Depende del tribunal supremo"

En coordinación y sin concretarse todavía está la reunión entre la dirección nacional del Frente Amplio (FA) y la diputada Maite Orsini anunciada por el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, a causa de la nueva intervención de la parlamentaria en un caso relacionado con su expareja, Jorge Valdivia.

Haber contactado a la fiscal que investiga al exfutbolista por una presunta violación le valió a la legisladora que su partido perdiera la paciencia con ella.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, confirmó que Couble ya ha tenido conversaciones con la parlamentaria y ratificó que lo harán de nuevo.

“Ha habido conversaciones a través del secretario general y es probable que tengamos algunas conversaciones con ella más adelante, pero lo que nos importa ahora es que he señalado cuál es su rol como diputada y que en ese ámbito al menos creemos que fue imprudente su forma de actuar”, dijo Martínez.

Consultada por la posibilidad de que la diputada sea suspendida o expulsada de la colectividad, Martínez no lo descartó y explicó que eso “depende del tribunal supremo, nosotros somos un órgano directivo, por lo tanto, son aspectos distintos y por eso señalamos que hay distintas sanciones, y eso depende del tribunal”.

En el tribunal regional del Frente Amplio en la región Metropolitana está radicado el caso, luego de la denuncia que presentó la directiva en la RM en coordinación con la dirección nacional.

La acción presentada se sustenta en que dentro del partido consideran que “sus acciones contravienen nuestros principios y estatutos”, por lo que la dirección regional busca que “los tribunales inicien la investigación necesaria y emitan una resolución en relación con su proceder”.

El plazo máximo que tiene el tribunal regional para definir la admisibilidad es de 30 días, luego de eso, dependiendo de qué procedimiento disponga, se establecen nuevos tiempos. Entre esas acciones podría estar la realización de audiencias y/o mediaciones.

Al respecto, la presidenta de la colectividad agregó que “esperamos que se resuelva pronto, pero no depende de nosotros que eso se resuelva”.

Mientras todo esto ocurre, Orsini se encuentra con licencia médica desde el lunes 9 de diciembre, la que tiene una duración inicial hasta este viernes 13 de diciembre, aunque en su entorno no descartan que pueda extenderse, lo que estaría supeditado a la evaluación médica.

La parlamentaria no ha podido ejercer sus labores legislativas en la Cámara, aunque el sistema de la Corporación dice lo contrario, porque según el registro de asistencia, habría estado tres minutos en la sesión de sala de este lunes, la que se hizo entre las 17:03 y las 19:08 horas. El sistema detalla que la hora de ingreso de la diputada fue a las 19:05.

En su equipo descartan que ella haya estado en el Congreso durante esa jornada y creen que podría tratarse de un error informático.

La situación de Maite Orsini no solo ha agotado la paciencia de su partido, sino que también ha incomodado al gobierno.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue una de las que ejercieron presiones para que la directiva determinará escalar el caso hasta el tribunal regional de la colectividad.

A los rechazos públicos de las actuaciones de Orsini que hizo la secretaria de Estado se sumaron la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero (ind.). Sin embargo, entre ambas posturas se abrió una contradicción este jueves.

Cordero había señalado que “el gobierno no tiene opinión en concreto, lo que tiene, si hace, es un llamado y una advertencia al ejercicio correcto de las funciones y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en los cargos que desempeñamos”.

Sin embargo, Tohá dijo que “el gobierno en esto no es que haga llamados. Tenemos un criterio que es de sentido común”. E insistió: “No le corresponde al gobierno dictar ningún tipo de sentencia en esto, no tiene ningún rol en esto”.

A quienes también salpicó el tema y genera complicaciones al momento de abordarlo es a los demás partidos del oficialismo.

Tanto la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, como el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fueron consultados por este caso.

“Hay temas harto más importantes. Yo les pediría que nos concentráramos en los problemas que tiene el país hoy día. Tenemos una definición importante que tomar respecto de las pensiones para Chile. La derecha, la UDI, el Partido Republicano están en contra de darles mejores pensiones a los chilenos y chilenas. Yo les pido que hablemos de lo importante, no de la farándula”, respondió Vodanovic en una reunión de presidentes de partidos de la alianza de gobierno en la casa del diputado Tomás Hirsch.

Mientras que Carmona contestó en la misma instancia que “la verdad que cuesta meterse en eso, uno está metido en la política, después el otro espacio que tiene que ver con el metro cuadrado propio de la vida personal tiene tantos otros códigos”.

“Espero que se transparente todo, que no se afecte la política, me refiero a las posiciones que ella tenga en política. Salir tantas veces mediáticamente por un tema que es no el que está pensando la gente”, agregó.

