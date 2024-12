Revelan mensajes de Orsini a denunciante de Valdivia: "Te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti"

Parte de las conversaciones que habría sostenido la diputada Maite Orsini con una de las personas que denunció a su expareja Jorge Valdivia fueron dadas a conocer.

Ambas se contactaron mediante un conocido que tenían en común, reveló la parlamentaria ante la Fiscalía el 11 de noviembre al ser requerida como testigo. “Casualmente, con la primera denunciante tenemos un amigo en común, quien nos contactó”.

Durante esa oportunidad, la legisladora relató que a ese amigo le señaló que “si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo que ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo”.

Chats entre Maite Orsini y amigo en común con la denunciante:

Maite Orsini: Creo que puede ser relevante, pero viene información sensible mía personal. Y no quisiera que se filtre. Me gustaría entregárselo (el mensaje) a ella por un medio seguro.

Amigo en común: Voy a hablar con ella ahora. Si accede quieres que le comparta tu número? O le hablas tú?

Maite Orsini: O basta con que ella le pida a la PDI que saquen de IG la conversación conmigo de esa noche.

Entre las conversaciones, se dimensiona que Orsini le dice al amigo en común que mientras Jorge Valdivia estaba en el departamento de la víctima le enviaba cientos de mensajes a ella.

Maite Orsini: No sé si los mensajes prueban algo sobre el delito, pero prueban alteración psicológica y desprecio profundo por la mujer con la que dice haber tenido relaciones consensuadas. (Manda captura de pantalla que se borra de sus conversaciones por IG con el imputado)

Maite Orsini: Eso por ejemplo, lo envió mientras estaba en la casa de ella, por los horarios.

Amigo en común: Que csm. Maite no sabes cómo te agradezco, de verdad. Voy a hablarle ahora.

Maite Orsini: Porfa, yo quiero ayudar porque me parece lo correcto con la info que tengo. Pero no me parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los horrores de weones de mierda.

Amigo en común: Gracia Maite, no tengo palabras para agradecerte. Estamos en la misma sintonía.

Tras esta conversación, Orsini y la denunciante tuvieron el primer contacto por WhatsApp:

Maite Orsini: Hola linda. Primero decirte que te creo, y que toda mi solidaridad contigo. Que confíes en mí porque nadie va a saber de esta conversación. Prefieres hablar por teléfono o por aquí ?

Denunciante: Como te parezca más cómodo.

Maite Orsini: Si estás preparada para eso prefiero por teléfono por seguridad.

Denunciante: No hay problema, no puedo hacer llamadas de este celular por ahora, pero te llamo desde el celu de un amigo.

Maite Orsini: Por WhatsApp tampoco?

Denunciante: (Le envía un audio)

Es así como se concreta el llamado telefónico que fue reproducido en uno de los capítulos del programa "Only Fama", de Mega.

A esto se suma que, el 25 de octubre, la diputada le envió los últimos mensajes a la denunciante, donde le comenta sobre los chats que tuvo con Valdivia por Instagram.

Maite Orsini: En los chats hay información mía sensible de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera, de licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas, es súper delicado para mí que se filtren. Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti.

Denunciante: (manda audio)

Maite Orsini: Nada tiene información relevante contigo. Solo muestra que mientras estaba contigo en el restorán y en la casa me escribía a mí que me amaba.

Posteriormente, fueron borrados todos los últimos mensajes de ese día.

