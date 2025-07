Presentan reforma para facultar al Presidente Boric a renegociar contratos eléctricos tras oficialización de decreto que sube las tarifas

Ante la oficialización del decreto que aumenta en más del 7% las tarifas eléctricas, los diputados Rubén Oyarzo (PR), Karol Cariola (PC) y Marcela Riquelme (IND), dieron cuenta este miércoles del ingreso de un proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente de la República, por mandato del Congreso Nacional, a renegociar contratos con empresas eléctricas cuando las tarifas afecten gravemente a la ciudadanía.

Para Cariola, se trata de una propuesta que se ha venido planteando hace bastante tiempo, “desde que hemos conocido el alza progresiva de las cuentas de la luz. Hemos denunciado por distintas vías que este cuarto escalón de un 7,1% viene a concretar, un alza que puede llegar sobre el 70%”, explicó.

“Hemos hecho varios llamados al presidente de la República y al Gobierno a renegociar los contratos como una medida estructural de este problema. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido respuesta. En esa línea explicó que “hemos tomado la decisión de presentar una reforma constitucional que habilita al presidente de la República, cuando existen perjuicios para la población, a renegociar los contratos eléctricos en nuestro país”.

“Hay lugares, como por ejemplo la región de Valparaíso, donde el alza está llegando a un 85%. Esto tiene efectos directos en los bolsillos de la ciudadanía, de las familias más pobres de nuestro país”, puntualizó.

La parlamentaria además agregó que resulta “evidente que el subsidio eléctrico ha sido insuficiente y un fracaso como política pública, considerando que hay muy pocas familias que están postulando, pero no porque no lo necesiten, sino porque muchas veces no saben cómo hacerlo”.

Asimismo, la integrante de la bancada eléctrica advirtió que se le solicitó al ministerio que “fuera un proceso automático. Sin embargo, requiere de postulación. Por eso es que hemos dicho con mucha fuerza que acá hay que buscar una solución de fondo y estructural”.

VIDEO:

PURANOTICIA