Posible femicidio con doble parricidio frustrado en Melipilla: Hombre tenía orden de prohibición de acercarse a la mujer

La mujer herida con arma blanca en un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Melipilla falleció a causa de la gravedad de sus lesiones. El caso, que se investiga como como posible femicidio y posterior suicidio, impactó a la comuna ubicada al suroeste de la región Metropolitana, pues el hombre, también fallecido, atacó, además a dos niños de 4 y 7 años.

El hombre muerto tiene 46 años y es chileno, mientras la mujer de nacionalidad boliviana recibió heridas cortopunzantes en el abdomen. La madre y sus niños fueron encontrados en riesgo vital, por lo que fueron trasladados al Hospital de Melipilla. Minutos más tarde, se confirmó la muerte de la adulta, mientras que el infante será trasladado a Santiago por la gravedad de sus heridas.

El otro menos, de 4 años, fue derivado a la Clínica Los Maitenes donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Si bien el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan para determinar la dinámica de los hechos, aparentemente se trataría de un femicidio con doble parricidio frustrado y posterior suicidio, pues existían denuncias cruzadas previas por Violencia Intrafamiliar, según indicó el fiscal Occidente, Nelson Cajas.

Sin precisar aún la figura del caso, el persecutor sí explicó que existían denuncias previas cruzadas por VIF.

"Efectivamente es una pareja que tiene conflictos en el pasado con violencias. Hay una serie de denuncias del año 2019, de él hacia ella, y este año, ella es víctima", sostuvo.

Cajas reveló que el fallecido tenía medidas cautelares vigentes. "La salida del hogar común del imputado, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de comunicarse. Pero en este caso, estamos en presencia de estas víctimas extranjera y que tienen escasas redes de protección familiares".

