Tragedia en Melipilla: padre muere y madre e hijos quedan graves por presunto caso de violencia intrafamiliar

Un impactante caso de violencia intrafamiliar estremece a Melipilla: Un padre murió, mientras la madre y sus dos hijos menores están en riesgo vital.

El caso ocurrió la mañana de este martes en el callejón Santa Rosa de Esmeralda, hasta donde llegó personal de Carabineros y encontró al hombre muerto con heridas cortopunzantes y un cuchillo en sus manos.

El personal policial también encontró una mujer, presumiblemente esposa del fallecido, con diversas lesiones en la zona torácica y extremidades superiores y sus dos hijos, de 10 y 4 años, quienes también presentan heridas con arma blanca.

La madre y uno de los menores fueron trasladados por personal territorial hasta el Hospital Base de Melipilla, mientras que un segundo niño fue trasladado por civiles hasta la Clínica Los Maitenes.

Según información preliminar, la tragedia se habría dado en un contexto de Violencia Intrafamiliar.

PURANOTICIA