"Pido sinceramente recapacitar": Critican decisión del Gobierno de remover a directora de SernamEG en pleno tratamiento por cáncer

La salida de Priscilla Carrasco Pizarro de la dirección nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ha desatado una ola de críticas en el espectro político.

La determinación del Ejecutivo de solicitar su renuncia se produce mientras la autoridad enfrenta un cáncer de mama triple negativo, diagnóstico por el cual se encuentra actualmente bajo tratamiento médico.

Una de las primeras en reaccionar fue la exministra Antonia Orellana a través de sus redes sociales.

"Hoy el Gobierno de Chile le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco de @SernamEGChile. Además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile", indicó.

"Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos ADP, serán meses sin directora titular. Evidencia es clara sobre cómo eso impacta gestión", añadió.

Posteriormente, la exintendenta Karla Rubilar utilizó su cuenta en la plataforma X para cuestionar la medida: “Si esto es real, duele. Sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar”. Esta postura fue secundada por la alcaldesa Evelyn Matthei, quien manifestó su apoyo con un breve mensaje: “Toda la razón, Karla”.

Por su parte, la senadora RN María José Gatica cuestionó duramente la decisión, manifestando que “no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad, física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”.

Desde el interior del servicio se confirmó que la subsecretaria Daniela Castro fue la encargada de comunicar la noticia a Carrasco, siguiendo instrucciones directas de la ministra Judith Marín. En dicha instancia se le informó formalmente sobre el cese de sus funciones a la cabeza del organismo estatal.

Respecto al procedimiento administrativo, la ahora exdirectora dispone de un plazo de 48 horas para presentar su renuncia voluntaria si así lo estima conveniente. De no concretarse la dimisión en ese periodo, se activará el protocolo para declarar la vacancia del cargo, paso administrativo que debe ser tramitado ante la Contraloría General de la República para su toma de razón.

(Imagen: @priscillacarrascop)

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