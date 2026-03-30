Ministra de la Mujer solicitó la renuncia no voluntaria de directora nacional del SernamEG en medio de tratamiento por cáncer

Una importante modificación en la cúpula del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) se gestó recientemente. Por orden directa de la ministra de la Mujer, Judith Marín, se le solicitó la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien se desempeñaba como directora nacional de la institución.

La notificación oficial fue realizada por la subsecretaria Daniela Castro. Siguiendo las directrices de la jefa de la cartera, Castro tomó contacto con Carrasco para comunicarle la determinación que pone punto final a su gestión al mando del organismo.

Tras esta solicitud, se activa un protocolo administrativo donde la ahora exautoridad dispone de un margen de 48 horas para presentar su dimisión de manera formal. En caso de que este paso no se concrete en el tiempo estipulado, la normativa indica que se procederá a declarar la vacancia del cargo, paso previo indispensable para iniciar la tramitación legal ante la Contraloría General de la República.

Este relevo en el mando ocurre en un momento personal delicado para Carrasco. La profesional fue diagnosticada en julio de 2025 con un cáncer de mama triple negativo, condición de salud por la cual se encuentra actualmente bajo un régimen de sesiones de quimioterapia.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo no se han entregado detalles pormenorizados sobre los fundamentos detrás de esta remoción. Se espera que la formalización administrativa del cambio de mando se complete durante los próximos días.

(Imagen: @priscillacarrascop)

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