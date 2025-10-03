PDI identifica a víctimas de ataque armado en acceso al túnel San Cristóbal: investigan sicariato o ajuste de cuentas en Huechuraba

La PDI identificó a las víctimas del ataque en motocicleta que afectó la tarde de este jueves a los ocupantes de un vehículo en el acceso al túnel San Cristóbal, sector de la Ciudad Empresarial de la comuna de Huechuraba.

El fallecido es el copiloto del automóvil, un sujeto de 23 años, chileno; mientras que el herido grave es el conductor, un individuo de 25 años, también chileno, quien quedó internado en el Hospital San José por un impacto de bala en una pierna.

En cuanto a la victima fatal, el comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló que "preliminarmente se puede observar que presenta múltiples impactos balísticos en rostro, región cervical y tórax".

Se investiga un crimen por encargo o un ajuste de cuentas, según dijo el oficial.

"Lo que tenemos hasta el minuto es que el vehículo de la víctima habría ido seguido hasta acá por una motocicleta, al parecer tripulada por al menos dos sujetos quienes, en la dinámica del ataque, habrían abordado el vehículo a corta distancia, disparando en múltiples oportunidades", añadió el comisario Zerené.

Otros dos sujetos que viajaban en el asiento trasero del vehículo se dieron a fuga a pie, lo mismo que los atacantes de la motocicleta, tras ser embestidos por el conductor al momento del ataque. Al parecer hubo intercambio de disparos y las víctimas habrían alcanzado a avisar a sus familiares.

El prefecto de Carabineros de Santiago Norte, coronel Marco Gutiérrez, indicó que "habría existido un intercambio de disparos entre una motocicleta y un automóvil, hay gran cantidad de evidencia balística".

