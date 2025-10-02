Delincuentes en motocicleta dispararon y asesinaron a una persona en la Ciudad Empresarial de Huechuraba

Durante la tarde de este jueves, un tiroteo se registró en el acceso al túnel San Cristóbal -también conocido como El Salto-Kennedy- en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector del Barrio Empresarial, donde desconocidos dispararon desde una motocicleta hacia un vehículo que intentaba ingresar al túnel.

Al menos dos sujetos interceptaron un automóvil marca Volkswagen en el que viajaban dos personas: el conductor y su copiloto.

Desde la motocicleta, los atacantes habrían exhibido y utilizado armas de fuego, con la presunción de que podría tratarse incluso de armamento de guerra, efectuando múltiples disparos contra el vehículo.

El copiloto falleció producto de los impactos, mientras que el conductor resultó herido en una de sus piernas. A pesar de la lesión, logró conducir hasta la tenencia El Salto para pedir auxilio, donde fue asistido por personal policial.

Tras el ataque, Carabineros desplegó un amplio operativo en el sector de Avenida del Parque, acceso al túnel San Cristóbal, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las motivaciones detrás del tiroteo.

Personal especializado se encuentra levantando información y realizando peritajes en el lugar.

(Imagen: @BryanGalvezS)

PURANOTICIA