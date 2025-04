Paulina Vodanovic tras bajar su candidatura llama a una "reflexión profunda" en torno a las primarias

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, bajó su candidatura presidencial a poco más de dos semanas de ser proclamada unánimemente por el Comité Central del conglomerado el sábado 12 de abril.

La decisión, anunciada al filo del plazo para inscribir las primarias oficialistas, busca coordinar una plataforma común dentro del socialismo democrático.

La designada senadora en 2023, no logró ganar apoyo en las encuestas y enfrentó cuestionamientos internos y externos.

La Mesa Directiva del PS confirmó su renuncia, respaldada por una carta enviada al Comité Central explicando sus razones.

“Necesitamos urgentemente poner al centro del debate nuestras ideas y propuestas, abandonando la simple disputa de personas, y elevar la discusión hacia la verdadera batalla cultural que está librando la ultraderecha. Ese es el dilema de fondo en este momento, una batalla cultural que pretende derribar avances democráticos y sociales de décadas”, expone el texto.

“La izquierda no logrará enfrentar exitosamente ese dilema con la simple sumatoria de pequeñas causas identitarias. Tampoco logrará hacerlo con el simple concurso de personas en una primaria. Esto no se trata de individuos, se trata de ideas. El progresismo sólo logrará enfrentar a la ultraderecha a través de una reflexión profunda, de propuestas concretas y de una gran movilización partidaria”, añade la carta.

“En eso ha estado el PS. Por eso me proclamó candidata a la primaria y por eso he aceptado aquel encargo. Las candidaturas son instrumentos, no son fines. Son instrumentos para construir propuestas y difundirlas en la ciudadanía. Por lo mismo, quienes compartimos una visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, como es el Socialismo Democrático, debemos ser capaces de consensuar un marco de acción”, añade.

“Es por ello que invitamos a los partidos del Socialismo Democrático a una profunda reflexión en torno a las elecciones primarias. Estamos a tiempo para aunar propósitos entre nosotros. Luego será el momento de unir mayores esfuerzos con las candidaturas del Partido Comunista, Frente Amplio y Federación Regionalista Verde Social. Pero por ahora, quienes compartimos los principios e historia del Socialismo Democrático tenemos el deber de coordinar una plataforma común”, complementa el texto.

“Espero que estas líneas den marco a la discusión política fraterna en el Comité Central. Siempre lo he dicho: el PS está hecho para los momentos difíciles y siempre ha estado del lado de la responsabilidad, fiel a sus principios”, finaliza la misiva.

PURANOTICIA