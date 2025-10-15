Partido Republicano respalda acusación constitucional en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

La bancada de diputados del Partido Republicano anunció su respaldo a la acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, impulsada por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La decisión se da luego de que se conociera que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó un error en el cálculo del cobro eléctrico, lo que habría implicado que en distintas comunas y regiones del país se aplicara dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en las tarifas de electricidad, provocando un aumento en las cuentas de la luz más allá de lo permitido por ley.

La acción parlamentaria se concretará si el secretario de Estado no presenta su renuncia en las próximas horas, según indicaron los legisladores.

CRÍTICAS DESDE REPUBLICANOS

El diputado Benjamín Moreno, integrante de la comisión de Minería y Energía, argumentó que la magnitud del error amerita la salida del ministro: “El ministro Pardow debiese dar un paso al costado por la gravedad de los errores cometidos. Esto no es solamente un problema en las cuentas de la luz, este es un problema que va muchísimo más allá, con problemas en la inflación, en el IPC, en la UF, y en tantos otros bienes de la economía que se pueden ver afectados por una negligencia de esta magnitud, pensando que la energía es quizás uno de los bienes que más se encadena al interior de la economía”.

Por su parte, el jefe de bancada Juan Irarrázaval confirmó el apoyo institucional al libelo: “El colectivo se va a sumar a la acusación constitucional que ha presentado la UDI esta mañana. Nos ponemos a disposición de ellos para lo que requieran. Ponemos nuestros equipos técnicos, nuestros abogados, cierto, también para el desarrollo de esa acusación”.

RENOVACIÓN NACIONAL Y DEMÓCRATAS

Desde Renovación Nacional, si bien no han definido si respaldarán la acusación, solicitaron la salida del ministro Pardow y del director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla.

En tanto, la bancada del Partido Demócrata expresó su disposición a evaluar el libelo una vez que sea presentado, sin adelantar una postura: “La acusación constitucional será evaluada en su mérito una vez que se presente”.

