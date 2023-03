Partido Ecologista Verde pide salida de ministro de Educación tras altercado con diputada y corta relaciones con el Gobierno

El presidente del Partido Ecologista Verde (PEV), Felix González, anunció que congelarán las relaciones de su colectividad con el Gobierno, tras el cruce protagonizado por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada de la tienda, Viviana Delgado.

El hecho ocurrió en los pasillos del Congreso, cuando de acuerdo a diversos testigos, el secretario de Estado y la parlamentaria tuvieron una fuerte discusión, que terminó con la diputada en enfermería por una descompensación.

González denunció una "agresión verbal" de parte del ministro, "algo que nosotros no vamos a aceptar", afirmó.

"(...) Como Partido Ecologista Verde hemos decidido cortar comunicaciones con el Gobierno mientras que el ministro siga como ministro. Es una decisión drástica, pero creemos que independiente de que mañana sea o no el 8M, es algo que no podemos aceptar", enfatizó.

Por otro lado, González agregó que "las agresiones a parlamentarios, las agresiones verbales en política que parece que están naturalizadas, creemos también que hay que ponerle un límite. Y este es nuestro límite. Nosotros no aceptamos esto y vamos a corar las comunicaciones con el Gobierno, en todo nivel".

Sobre el alcance de esta decisión, González recalcó que "con el Gobierno no vamos a conversar, no le vamos a tender el teléfono, no les vamos a contestar los WhatsApp, mientras el ministro siga como ministro".

"Cuando hay agresiones lo que se le enseña a los niños en el colegio es que las disculpas no son suficientes (...) Las disculpas no resuelven las agresiones, entonces para nosotros este episodio es un límite que no queremos dejar pasar", apuntó.

Por último, realizó un llamado a las bancadas oficialistas a que que no se hiciera "una defensa corporativa" en favor de Ávila, y llamó a los diputados del Partido Republicano "que se queden callados", "porque ellos en general son quienes verbalmente más agreden en esta Cámara de Diputados y no queremos que hagan aprovechamiento político".

