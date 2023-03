Diputada Delgado terminó en la enfermería del Congreso tras discusión con ministro de Educación: "Me gritó"

Luego de terminada la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro Marco Antonio Ávila y la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV) Viviana Delgado se enfrascaron en una discusión que de acuerdo a testigos "subió de tono" hasta que la congresista comenzó a sentirse mal, sufriendo una descompensación de presión que la dejó en la enfermería del recinto.

La diputada Catalina Pérez aseguró que conversó con su par y el ministro, confirmando que tuvieron una discusión "acalorada". "Ambas partes se encontraron muy afectadas, la diputada por un problema de presión fue a la enfermería porque tiene problemas de hipertensión", afirmó Pérez, indicando que pudo ser estabilizada y se encuentra bien de salud.

El titular de Educación posteriormente se refirió al hecho, expresando sus disculpas. "Llevo un año viniendo a este lugar, siempre he tenido una muy buena relación con los diputados de distintos sectores públicos y lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada, que no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho".

La diputada Delgado consignó a La Tercera que personas de Maipú le han pedido que vayan a fiscalizar la situación de un colegio que está con clases suspendidas.

"Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé", señaló la parlamentaria.

Lo cual fue corroborado por el secretario de Estado, que la discusión se había originado por cómo estaba siendo tratada la situación de este establecimiento educacional. "Esto fue un mal entendido y ofrezco las disculpas correspondientes", declaró nuevamente.

(Imagen: Facebook Viviana Delgado)

