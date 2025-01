Parlamentarios oficialistas valoraron salida de ministra de Bienes Nacionales: "Cuando hay errores políticos se deben asumir"

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, se refirió a la decisión del Presidente Gabriel Boric de solicitar la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la frustrada venta de la residencia del exmandatario Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia.

El parlamentario criticó la desprolijidad en el proceso de compra por parte del Gobierno del inmueble, señalando que “expuso innecesariamente a una familia que nunca tuvo que estar involucrada en este conflicto. Y hoy día, que el Presidente de la República le pide la renuncia a la ministra Sandoval, me parece de toda lógica y correcta dicha acción”.

“Felicito la decisión del Presidente de la República y ojalá que este tipo de errores no forzados se vayan terminando y no se vuelvan a repetir. No es posible que una acción, que me parece correcta, que es tratar de resguardar el patrimonio histórico de nuestro país, como son las casas de los dos expresidentes, se haya transformado en un problema político producto de la falta de prolijidad”, finalizó el legislador.

Por su parte, la diputada independiente, Camila Musante, sostuvo que “me parece bien que se entienda que debe haber consecuencias cuando se cometen errores. El gobierno está entrando en su último año, en su última fase, y este nivel de amateurismo que hemos visto a la hora de tomar una decisión tan importante como comprar la casa de un expresidente, no pueden continuar ocurriendo y me alegra que el Presidente le haya solicitado la renuncia a la Ministra de Bienes Nacionales, porque el proceso estaba siendo conducido por el Ministerio de Bienes Nacionales”.

“Pero yo no puedo dejar de preguntarme y creo que la ciudadanía también lo hace, ¿dónde están los asesores?, ¿dónde están los equipos jurídicos levantando el siguiente punto? Esta cuestión pasaba por sobre la Constitución. La compra de la casa del expresidente Allende era inconstitucional, por lo tanto, por qué no se pusieron los frenos antes de generar un espectáculo con un autogol que daña muchísimo al Gobierno en su etapa final”, manifestó.

Mientras que el senador Gastón Saavedra (PS) indicó que “el Presidente ha actuado con la firmeza que el cargo recomienda. Cuando hay errores políticos se deben asumir y en este caso, además, que comprometen el honor del Presidente Allende, que para los socialistas es un tema”.

“Por lo tanto, me parece apropiado, ajustado a derecho, ajustado a la Constitución, lo que acaba de hacer el Presidente Gabriel Boric, de pedirle el cargo a la ministra de Bienes Nacionales”, cerró el senador por la región del Biobío.

