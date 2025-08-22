Varias comunas de la región Metropolitana amanecieron nevadas: Puente Alto y San José de Maipo suspendieron las clases

Intenso ha sido el sistema frontal en la región Metropolitana, donde en varias de sus comunas se registró la caída de nieve, dejando completamente blancas sus calles.

Desde la tarde del jueves ha llovido de manera ininterrumpida, a lo que posteriormente se sumó la nevazón en zonas precordilleranas y también más céntricas.

Puente Alto y San José de Maipo son dos de las comunas que han registrado la caída de nieve durante la madrugada, motivo por el que se anunció la suspensión de clases.

Sus municipalidades decidieron suspender las clases para este viernes en los colegios de su dependencia, debido a las nevadas que se registras desde la tarde del jueves.

El fenómeno también se registró en Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén, pero hasta el momento no han adoptado medidas de este tipo.

Además, ante la intensidad del sistema frontal, el Senapred decretó Alerta Amarilla para la región Metropolitana, advirtiendo que el evento climático que se registra en la zona podría estar acompañado de tormentas eléctricas.

