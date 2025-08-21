Viento, lluvia, nieve e interrupción de suministro eléctrico deja sistema frontal en la zona centro-sur

El sistema frontal que llegó este jueves a la zona central de Chile dejó una estela de impactos que se extienden desde Valparaíso hasta Biobío.

Ráfagas de viento, lluvias intensas y un marcado descenso térmico han provocado cortes masivos de electricidad, daños urbanos y activación de medidas de emergencia.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el peak de interrupciones se registró cerca de las 18:00 horas, con 129.605 clientes sin suministro eléctrico.

Valparaíso fue la región más afectada, con más de 84 mil usuarios sin luz, especialmente en El Quisco, Algarrobo y El Tabo.

En la región Metropolitana, los cortes alcanzaron a 31.847 clientes, concentrados en comunas como Santiago, Peñalolén, Melipilla y Lo Espejo.

Los vientos comenzaron alrededor de las 11:00 horas y provocaron caída de árboles en sectores como Providencia y Quinta Normal.

En Viña del Mar, las lluvias causaron anegamientos en la Avenida Valparaíso, mientras que en Reñaca se reportó la caída de un árbol en la Avenida Borgoño.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó a las empresas activar planes de contingencia ante el evento meteorológico.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social activó el código azul a las 17:00 horas en seis regiones: Valparaíso (Los Andes y San Felipe), Metropolitana, O’Higgins (Rancagua), Maule (Curicó y Talca), Ñuble (Chillán) y Biobío (Los Ángeles). La medida refuerza operativos móviles para entregar abrigo, alimentación y albergue a personas en situación de calle.

El sistema frontal continuará durante el viernes, con temperaturas que podrían descender hasta los -3°C en Santiago. La isoterma cero bajará a los 1.000 metros, lo que permitiría la caída de nieve en sectores precordilleranos y aguanieve en zonas urbanas.

Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán informó el cierre de la ruta Pie Andino, que conecta sector de Chicureo en Colina con Lo Barnechea, por acumulación de nieve en todo el sector, además de la ruta G-21 hacia Farellones. La autoridad llamó a preferir vías alternativas.

También hay nieve en vías de San Carlos de Apoquindo y sector precordillerano de Puente Alto.

El fenómeno marca el fin de las condiciones primaverales y la entrada de una masa de aire polar que dejará huella durante varios días en la zona centro-sur del país.

IMÁGENES:

PURANOTICIA