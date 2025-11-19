Pardow tras aprobación de acusación constitucional en su contra: "No ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes"

El exministro de Energía, Diego Pardow, criticó las argumentaciones de los diputados que aprobaron la acusación constitucional en su contra y aseguró que no fundamentaron una supuesta infracción a la Constitución o a las leyes, sino que expresaron “críticas políticas”.

“Los diputados son elegidos por la ciudadanía y tienen toda la legitimidad democrática para fundar su voto. Pero eso no significa que tengan razón”, expuso en un punto de prensa junto al ministro del Interior Álvaro Elizalde, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos y algunos diputados oficialistas.

Sobre lo que pueda venir tras la votación en el senado dijo Pardow: “Yo ya no soy ministro de Estado. La única consecuencia que tiene aprobar una asociación de esta naturaleza es que tampoco puede ser profesor universitario en una universidad pública”, explicó.

Anticipándose a la discusión que tendrá que darse en la Cámara Alta, exministro dijo esperar “que en este otro espacio, la posibilidad de apreciar la evidencia sea mayor”.

“No tengo cómo saber qué es lo que están pensando las personas internamente, subjetivamente, cuando votan. Yo solo le puedo decir que nuestros argumentos creo que son convincentes y esperamos poder convencer a una mayoría de los senadores en la siguiente instancia”, comentó.

En esa línea, sostuvo que espera “mostrar que los hechos que se imputan en el libelo acusatorio y las supuestas infracciones no son tales”.

“Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes. Mi actuar como ministro siempre fue un estricto apego a la legalidad existente”, recalcó.

El ministro del Interior, en tanto, aseguró que “es una acusación que no va en el sentido de lo que nos piden los chilenos. Es el compromiso del gobierno expresado desde el primer día para que todo lo cobrado en exceso sea devuelto a las personas, a las familias chilenas”.

Y agregó que “nuevamente, se ha utilizado una herramienta que ha sido muy común durante todo este tiempo, presentar acusaciones constitucionales que no resuelven los problemas que afectan a nuestros compatriotas”, finalizó.

PURANOTICIA