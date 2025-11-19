Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow: pasa al Senado

Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. De esta forma, continuará su tramitación en el Senado.

La acusación fue presentada por todas las bancadas de oposición a raíz de su eventual responsabilidad en el error metodológico que aplicó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.

A ello se le sumó, además, el problema de Transelec en 2024, que alertó un en octubre de 2024 un error en la valorización de sus activos, que también incidió en un alza de las tarifas.

La Sala discutió el libelo en una sesión especial que se inició a las 10:00 horas, y en la que Pardow fue acompañado por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Grau (Hacienda) y Adriana Delpiano (Defensa).

El exsecretario de Estado decidió no deducir la cuestión previa y salir a refutar directamente el fondo de la acusación constitucional.

Cabe recordar que el martes, la comisión revisora del libelo votó y recomendó a la Sala aprobar el juicio político contra Pardow.

