Pardow ante solicitudes de renuncia y presentación de acusación constitucional: "Mi cargo es de exclusiva confianza del Presidente"

El ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la acusación constitucional anunciada en su contra por parlamentarios de oposición tras los cuestionamientos por el error de cálculo, que derivó a un alza en las cuentas de luz.

Respecto a lo ocurrido, la autoridad señaló que "el comunicado de la Comisión Nacional de Energía es bastante claro, en cuanto a que desde el 2017 hay una metodología respecto de cómo se reajusta un componente de las tarifas que son las diferencias de facturación y esa metodología sobreestimaba el efecto de reajustar esas diferencias".

"A partir de este informe técnico preliminar esa metodología se corrige, no solamente hacia futuro, sino también considerando lo que fueron las diferencias de facturación que ya se habían incorporado en decretos tarifarios anteriores durante el proceso de estabilización, y eso es lo que explica que efectivamente estemos -a nivel preliminar- esperando para enero próximo una disminución de las tarifas del orden del 2% promedio nacional", añadió.

En cuanto a la acusación constitucional, el titular de Energía sostuvo que "es muy importante que cada parte de nuestra democracia cumpla el rol que le corresponde, yo soy muy respetuoso de las facultades de fiscalización que le corresponden a la Cámara de Diputados y Diputadas".

"No me corresponde pronunciarme sobre el mérito de las distintas herramientas de fiscalización que tiene la Cámara. Nosotros como poder Ejecutivo estamos enfocados en implementar lo antes posible este cambio metodológico que permita que en enero bajen las cuentas de la luz de los hogares y se corrija esta sobreestimación que ocurrió respecto de las diferencias de facturación”, subrayó.

El secretario de Estado afirmó que no le corresponde pronunciarse sobre “las solicitudes que, en función de sus atribuciones de fiscalización, hacen los diputados. Mi cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Es él el que tiene que determinar el mérito de aquello”.

"El trabajo que me corresponde a mí es detectar esta metodología que sobreestima las diferencias de facturación, corregirla lo antes posible y a eso es a lo que estamos abocados", precisó.

