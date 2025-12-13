Entre votos, familia y gestos políticos: el día del balotaje para Kast y Jara

Este domingo Chile enfrenta una jornada decisiva con el balotaje presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, quienes llegan a la segunda vuelta con la campaña ya cerrada y agendas deliberadamente acotadas. Ambos candidatos optaron por bajar el ritmo en las horas previas, privilegiando el descanso, la vida familiar y la preparación para una noche marcada por la expectación nacional.

En el comando republicano, Kast arriba al balotaje como favorito según las últimas encuestas publicadas antes de la veda electoral. Aunque su itinerario se mantiene en reserva, se confirmó que votará en el Colegio María Ana Mogas, en Paine, entre las 9.00 y las 12.30 horas. Tras sufragar, se espera que permanezca junto a su familia y que por la tarde siga el conteo de votos desde la sede del Partido Republicano en Presidente Errázuriz, donde se congregarán dirigentes de los partidos que respaldaron su candidatura.

Si bien se evaluaron recintos de mayor capacidad, el equipo de Kast optó por un punto de encuentro más acotado. En caso de imponerse en las urnas, está previsto el montaje de un escenario para su primer discurso como Presidente electo, lo que marcaría el inicio formal de la transición, la cual ya cuenta con una sede previamente arrendada en el sector oriente de Santiago.

En el entorno de Jeannette Jara el clima es de calma y recogimiento. La candidata oficialista bloqueó por completo su agenda política y decidió pasar el día junto a su familia. Como parte de su rutina, desayunará en la casa de su madre en Conchalí, reforzando un vínculo familiar que ha sido central en su relato de campaña, y luego votará cerca de las 12.45 horas en el Colegio Federico García Lorca, donde cursó parte de sus estudios.

Tras sufragar, Jara descansará y se trasladará al Hotel Fundador para esperar los resultados, que se proyectan claros entre las 19.30 y 20.00 horas. Solo entonces se definirá el gesto político hacia su contendor, ya sea de manera presencial o telefónica, decisión que dependerá del resultado y su magnitud. Sea cual sea el desenlace, el lunes se dará por cerrado su comando, mientras que el escenario político comenzará a reordenarse con rapidez.

