Más de 36 mil chilenos ingresan excusas de voto por Comisaría Virtual

En la antesala de la segunda vuelta presidencial, Carabineros informó que 36.304 personas presentaron excusas de voto a través de la Comisaría Virtual durante este sábado. La plataforma permite justificar la imposibilidad de sufragar de manera rápida y segura, contribuyendo a organizar el proceso electoral.

Según detalló la institución, las solicitudes se realizaron entre las 09:00 y las 18:00 horas, dentro del periodo habilitado para este trámite digital. Este mecanismo está especialmente dirigido a quienes se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación, presentan problemas de salud o enfrentan algún impedimento grave que les impida asistir a sufragar.

Carabineros destacó que la excusa ingresada online constituye un respaldo inicial, pero que posteriormente las personas deberán acreditar su justificación ante la autoridad correspondiente, cumpliendo así con la normativa vigente.

La institución reiteró la importancia de utilizar este sistema para evitar sanciones y garantizar la transparencia del proceso, al tiempo que recordó que el cumplimiento del deber cívico sigue siendo fundamental para fortalecer la participación ciudadana en las elecciones.

