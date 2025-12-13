Alerta meteorológica: calor afectará Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins

Un episodio de altas temperaturas afectará a la zona centro-norte del país desde la tarde del lunes 15 y hasta la noche del martes 16 de diciembre, según informó la Dirección Meteorológica de Chile. Este fenómeno, asociado a una dorsal en altura, se manifestará con mayor intensidad en las zonas interiores, donde se esperan las cifras más extremas.

En la Región de Coquimbo, las máximas en la cordillera de la costa y precordillera podrían superar los 31 grados, mientras que en el litoral las temperaturas se mantendrán más moderadas, entre 22 y 24 grados. En Valparaíso, los valles interiores y la precordillera registrarían valores cercanos a los 35 grados, siendo la jornada del martes la de mayor impacto.

La Región Metropolitana también se verá afectada principalmente el martes, con máximas de entre 32 y 34 grados en el valle y precordillera, y de 31 a 33 grados en la cordillera de la costa. O’Higgins y Maule experimentarán condiciones similares, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 33 grados en los valles y precordilleras.

La Dirección Meteorológica recomienda extremar precauciones, mantenerse hidratado y limitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación. Además, el organismo enfatiza que las temperaturas serán más moderadas en sectores costeros, mientras que los interiores enfrentarán el calor más intenso, por lo que la población debe prepararse para este episodio excepcional.

