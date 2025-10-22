Pablo Longueira tras absolución en caso SQM: "Nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia"

Luego que la justicia entregara el veredicto absolutorio por el caso SQM, en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, Pablo Longueira tuvo un breve diálogo con la prensa en el que puso énfasis de su inocencia y dijo ser el “político más revisado y perseguido en Chile”.

“Soy inocente. Soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”, aseguró el exministro, visiblemente emocionado.

Y agregó que “soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron. A pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”, agregó y resaltó lo “categórico” del dictamen.

El exparlamentario agradeció a los abogados que lo defendieron durante una década de investigación Alejandro Espinoza y Joanna Heskia.

“Ellos son testigos de lo que hemos sufrido. El primer día, cuando nos anunciaron que nos iban a formalizar, junté a mis siete hijos, a mi señora y Alejandro fue a mi casa. Y les dijimos que no íbamos a aceptar ningún arreglo. Y no lo acepté. Prefiero estos 10 años de batalla, porque puedo mirar a los ojos a todos, porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto", sostuvo.

“Cuando comencé este juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana. Hoy tengo veinte nietos. Y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato”, finalizó.

