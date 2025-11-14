Testimonio de la peluquera de Ángela Vivanco pone en duda la versión de la Fiscalía en el caso "Muñeca Bielorrusa"

En el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”, la Fiscalía dio a conocer la declaración de Isabel Parra, peluquera de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La testigo aseguró haberla atendido el mismo día y hora en que, según la tesis del Ministerio Público, la magistrada habría recibido un soborno en la oficina de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La acusación sostiene que el 4 de julio de 2023, la jueza habría recibido una coima de 15.600 millones de dólares para favorecer al consorcio Belaz Movitec en un litigio con Codelco.

Los fiscales la posicionan en la zona mediante análisis de antenas y señalan que al día siguiente su expareja, Gonzalo Migueles, cambió el dinero a pesos chilenos.

Sin embargo, la declaración de Parra introduce dudas. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, explicó que “en horas de la tarde de ayer se tomó declaración a doña Isabel de las Mercedes Parra Silva (…) los servicios que ella presta están en calle San Crescente, a menos de 300 metros de El Regidor 66”.

La peluquera presentó un pantallazo de su teléfono donde consta que el 4 de julio concedió una hora a Vivanco, aunque aclaró que no tiene registro de si se concretó, pues la exministra “le pagaba siempre en efectivo, y tampoco da boletas”.

La persecutora añadió que existe otro pantallazo del 8 de junio de 2021, cuando Vivanco pidió hora porque tenía una reunión de trabajo cerca.

La fiscal también señaló que la exmagistra pidió a Parra firmar un documento que acreditaba que ella y Migueles se atendían en la peluquería.

Cabe señalar que la resolución de medidas cautelares de los imputados se realizará este sábado a las 09:00 horas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

