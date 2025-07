Orrego acusa "aprovechamiento político-electoral" de cores que solicitaron su destitución y dice que "no me van a amedrentar"

El Gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió al requerimiento de destitución presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por 16 cores del Partido Republicano, UDI y RN.

El escrito -basado en los Informes Finales N° 873-2024 y N° 265-2024 de la Contraloría General de la República- denuncia irregularidades que, según los firmantes, comprometerían gravemente el ejercicio del cargo. Entre ellas, destacan la falta de controles internos, uso electoral de recursos públicos y desorden financiero por más de $21 mil millones.

Frente a la posibilidad de una destitución del cargo, la autoridad señaló que “luego de un mes y medio de basureo público de mi nombre, finalmente los consejeros republicanos de (José Antonio) Kast, con el apoyo de la UDI, han solicitado mi destitución como gobernador ante el Tricel”.

“Esto es un acto de principio a fin de aprovechamiento político-electoral. Es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones fracasadas contra el ministro Carlos Montes, la ministra Carolina Tohá y el delegado Gonzalo Durán. Siempre sin fundamentos de hecho y de derecho”, continuó.

“Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santaguinos que me eligieron, por secretaría. Si quieren el cargo de Gobernador, que lo ganen en las urnas. A partir de hoy ejerceré mi derecho ciudadano de defenderme como cualquier chileno”, complementó.

“Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores”, insistió.

Y finalizó advirtiendo: “Yo les digo a quienes me acusan: no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron, recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes”.

