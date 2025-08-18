Daniel Jadue y Gonzalo Winter fueron inscritos por el PC y Frente Amplio como candidatos a diputado

Los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana (DC) oficializaron sus listas de candidatos parlamentarios. En este proceso, se confirmó la postulación de dos nombres relevantes para el sector: Daniel Jadue y Gonzalo Winter.

El Partido Comunista (PC) inscribió al exalcalde de Recoleta como candidato a diputado por el Distrito 9 (Recoleta, Cerro Navia, Huechuraba). Esta decisión generó preocupación en la coalición oficialista y la DC, debido a que el exjefe comunal enfrenta un posible riesgo de 18 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por su rol en el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Además, en el oficialismo existe malestar por las declaraciones de Jadue, que habrían complicado la candidatura presidencial de Jeannette Jara, también militante del PC. En su momento, adelantó que la abanderada había decidido renunciar al partido, lo que generó una fuerte controversia en el sector. Por estos motivos, algunos temen que su candidatura pueda afectar al resto de los postulantes de la alianza.

Otro de los nombres confirmados en la nómina fue el del diputado Gonzalo Winter, quien competirá por un tercer período en el Distrito 10 (Santiago, Providencia y Ñuñoa).

La candidatura del legislador se concretó a pesar de las dudas que tenía sobre si postularse, considerando el nacimiento de su hijo, Manuel. Anteriormente, había expresado su intención de alejarse de la primera línea política para dedicarse a la paternidad.

A pesar de sus planes iniciales, Winter fue el candidato presidencial del Frente Amplio en las primarias del 29 de junio, donde obtuvo solo un 9% de los votos. Ese resultado lo distanció de la idea de una postulación en su distrito, pero finalmente su partido registró su nombre. Sin embargo, su entorno recalca que, a pesar de la inscripción, el diputado aún podría bajarse de la carrera.

