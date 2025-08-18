Harold Mayne-Nicholls inscribió su candidatura presidencial como independiente ante el Servel

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Harold Mayne-Nicholls, inscribió formalmente su candidatura presidencial en la sede del Servicio Electoral (Servel).

El exfuncionario de la FIFA fue el primero en llegar, manifestando sus altas expectativas de pasar a segunda vuelta.

"Nosotros en la búsqueda de firmas recorrimos 85 comunas del país. Hoy día hicimos la presentación, la cantidad de kilómetros que hicimos era, si no me equivoco 5,3 veces desde Visviri hasta la Antártida y de vuelta, así que vamos a seguir, eso no es mayor problema. Ya fuimos a 85 comunas e iremos a la gran mayoría de las que no hemos ido, buscando que la gente crea que nuestra opción es la mejor", dijo.

Aunque no presentó su programa de Gobierno, adelantó los ejes principales de su propuesta, centrada en la "seguridad como un todo".

"En primer lugar, es la seguridad como un todo, seguridad pública y seguridad ciudadana, pero también seguridad en salud, en educación, en vivienda, en jurídica, seguridad para los inversionistas. Y después eso que se sustenta en cuatro pilares que estamos desarrollando, que es la educación, el desatar el crecimiento en todo el sistema económico, la salud y, finalmente, la vivienda", detalló.

El candidato independiente también expresó su deseo de que la campaña se desarrolle de manera transparente. "Yo espero que sea una lucha limpia, una lucha donde se impongan la idea y no los temas personales, que no haya agresiones, que se acaben todas estas cosas que hemos escuchado en los últimos días (...) espero que tendamos en ese sentido una elección lo más limpia posible, cosa que de nuevo nos volvamos a sentir orgullosos de una nueva forma de hacer política", sostuvo.

