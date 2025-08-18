Decretan prisión preventiva para el "Tío Lukas" y otro imputado por sicariato del "Rey de Meiggs"

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva para Ricardo Vladimir Villón Pérez, conocido como el "Tío Lukas", y Jhoylan García Navarro, dos nuevos imputados en el caso del homicidio del comerciante José Felipe Reyes, apodado el “Rey de Meiggs”.

Los sujetos fueron detenidos el pasado viernes por sus vínculos con la organización criminal “Los Ñaños”, que operaba en la comuna de Independencia.

Según la investigación, Villón Pérez, de nacionalidad ecuatoriana, actuó como intermediario entre el autor intelectual y los sicarios que ejecutaron el crimen, además de facilitar las armas. Por su parte, García Navarro, venezolano, también habría tenido un rol directo en el asesinato.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a Villón Pérez por los delitos de asociación criminal, homicidio calificado, sustracción de menores, porte ilegal de arma de fuego y usurpación reiterada. A García Navarro se le imputan los delitos de asociación criminal y homicidio calificado. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó la máxima medida cautelar para ambos.

La detención de Villón Pérez se produjo durante un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Independencia, donde se desarticularon diversas actividades ilegales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que Villón fue la pieza clave que conectó a la persona que ordenó el asesinato con los sicarios.

A esta captura se suma la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, otro de los imputados en el caso, tras ser liberado por error desde Santiago 1.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA