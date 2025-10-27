Oposición presenta acusación constitucional contra el exministro Pardow por error en las cuentas de la luz

Diputados de todos los partidos de la oposición ingresaron formalmente la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las cuentas de la luz.

En un punto de prensa realizado en el Congreso, los parlamentarios informaron que el documento cuenta con dos capítulos infringidos y argumentaron bajo el artículo N°8 de la Transparencia, que “establece el principio de publicidad y transparencia, reconociendo el derecho de acceso a la información pública, excepto en casos de reserva legal”.

El texto fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, previo a la sesión de las 17:00 horas y el libelo acusatorio cuenta, además, con la firma de la diputada Pamela Jiles, por lo que tendría el respaldo del Partido de la Gente, además, además de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

Así, el texto contaría con un piso de -aproximadamente- 75 votos, quedando a cerca de dos para aprobar su admisibilidad. Posteriormente a ello, este debe pasar por el Senado, el que actuará de jurado.

Ya ingresada la acusación constitucional, en la sesión de Sala de esta tarde se hará la denominada tómbola, donde se definirán los cinco parlamentarios que -eventualmente- van a integrar la comisión revisora.

A partir de ahí, correrá un plazo de 10 días para que el exministro Pardow pueda responder, y luego seis días para que la comisión pueda despachar el informe.

