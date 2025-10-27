Francisco Cox asume la defensa del exministro Pardow ante acusación constitucional por error en las cuentas de la luz

El abogado Francisco Cox asumió la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow (FA) en la acusación constitucional impulsada por la oposición tras el error de cálculo en las cuentas de la luz.

El egresado de la Universidad Diego Portales, cuenta con experiencia en materia de juicios políticos.

En 2019, el profesional defendió ante la Cámara de Diputados a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Además, en 2023 defendió al ahora exministro Marco Antonio Ávila, y en mayo pasado, encabezó la defensa ante la acusación constitucional del delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán.

En entrevista con La Tercera, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que “el Ejecutivo, como en todas las acusaciones, estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio”.

“Hay una acusación que no se justifica. No se trata de una defensa personal, se trata de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas”, indicó.

En tanto, desde la oposición, el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, manifestó que “es asqueroso que el ministro Pardow sea financiado con plata de todos los chilenos después de haber sido perjudicado de una manera tan brutal”.

“Los chilenos siguen pagando al ministro Pardow por un error que cometió por incompetente. Entonces esas son las cosas que la gente con sentido común no entiende. No entiende por qué tiene que pagarle la defensa con sus impuestos a un ministro que los perjudicó”, agregó.

El parlamentario afirmó que “es fácil para el Gobierno disponer de los recursos de todos los chilenos, pero muy difícil para los chilenos entender por qué tiene que pagar la defensa de un ministro que los hizo pagar cientos de millones de dólares de más en sus cuentas”.

“Y no solamente eso, no nos olvidemos del efecto secundario que tuvo en la inflación y también en las alzas de los pagos en UF”, indicó.

