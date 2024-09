Oficialismo y la DC confirman que presentarán una acusación constitucional contra ministra Ángela Vivanco

Partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana presentarán una acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, tras la revelación de chat entre ella y el abogado Luis Hermosilla, imputado por el «Caso Audio».

El jefe de bancada del PS, Daniel Melo, anunció que tras una reunión entre las fuerzas políticas del oficialismo y la DC "llegaron al acuerdo de hacer una presentación de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco" y que se evaluará la "presentación en contra del ministro (Jean Pierre) Matus".

“Vamos a hacer uso de este instrumento constitucional como es la acusación constitucional y para esto vamos a disponer de todos nuestros asesores y expertos en estas materias para, en el transcurso de los próximos días, poder presentar la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco”, precisó.

El parlamentario destacó el que “todas las fuerzas políticas del oficialismo más la DC hayamos construidos un acuerdo común para poder presentar una AC que tiene fundamento”.

“Acá está en juego la legitimidad del Poder Judicial, de nuestra democracia, sus instituciones, y por lo tanto la Cámara de Diputados tiene que dar una señal clara al respecto”, recalcó.

En cuanto a la acusación constitucional anunciada por Chile Vamos que incluye al ministro Sergio Muñoz, Melo afirmó que “lo que no puede ocurrir acá es que la derecha, y en particular la UDI y la extrema derecha busquen una suerte de empate en relación a otros casos, porque la verdad, lo que hemos conocido en la opinión pública, el juez Muñoz no tiene absolutamente nada que ver, al menos hasta ahora, en el caso Hermosilla”.

“Lo que nosotros vemos acá es una verdadera operación política para poder empatar incomparables”, subrayó el legislador del PS.

