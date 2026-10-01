Núñez contradice al Senado y afirma que gestiones para viajar a EE.UU. fueron hechas por la Unidad de Relaciones Internacionales

El senador Daniel Núñez (PC) aclaró que él no gestionó personalmente la visa que le fue negada para viajar a Estados Unidos y afirmó que el trámite estuvo a cargo de la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado.

“La Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje”, contó en entrevista con radio ADN. Durante la mañana de este jueves, en declaración oficial, el Senado negó esas gestiones.

A través de una carta firmada por el presidente (s) de la instancia, Iván Moreira (UDI), expresaron que "ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia".

No obstante, Núñez insistió en que “cuando parte esta conversación que yo tuve con el equipo de Relaciones Internacionales del Senado, ellos me dicen: nosotros gestionamos la visa con la embajada, pero va a ser difícil, porque Estados Unidos pone muchas exigencias. Usted sabe cómo es. Todos nos hemos enterado por la prensa de las restricciones que tiene”.

“Esto es un viaje de una actividad parlamentaria diplomática, esto no es un viaje de placer, y yo voy representando al Senado”, enfatizó.

Afirmó que “cuando uno tiene este tipo de viajes, de trabajo parlamentario, en un país extranjero, que además es de un organismo como las Naciones Unidas, los Estados facilitan la obtención de la visa, porque si no sería imposible para muchas personas asistir”.

“Cuando hay un viaje de parlamentarios, quien hace el proceso es la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado. Esto no lo gestiona uno en términos individuales. Yo no ando llamando a la embajada ni pidiendo favores, no corresponde”, agregó.

En la entrevista nuevamente el congresista respondió a los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd: “No acepto que se me acuse a mí de mentir y se ponga en duda mi palabra. Yo creo que las descalificaciones a mi persona, que hace el embajador Judd, no corresponden al lenguaje de un diplomático”, dijo.

“Me hubiese gustado mucho que alguien de la embajada se comunicara conmigo y planteara la inquietud, el tema, el problema. Pero aquí lo que se hace es una descalificación bastante grosera, grotesca y que yo creo que no corresponde”, agregó.

También dijo que “yo no inventé el encuentro de la Unión Interparlamentaria en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje”.

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