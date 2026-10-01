Senado aclara que no ha intervenido visa de Daniel Núñez para viajar a EE.UU. tras denuncia del parlamentario

El Senado aclaró que no ha intervenido en ninguna solicitud de visa del senador comunista Daniel Núñez para viajar a Estados Unidos con el objetivo de participar en una actividad parlamentaria. Esto, luego de que Núñez denunciara que EE.UU. le negó el permiso de ingreso.

Senadores de la DC, PFRVS, PC, Frente Amplio e independientes solicitaron un pronunciamiento de la mesa respecto del otorgamiento de una visa para que el senador Núñez pudiera ingresar a Estados Unidos, tras lo cual el presidente (s) Iván Moreira entregó una declaración.

"Ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia", señala la nota.

"La Dirección de Asuntos Internacionales del Senado no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la Embajada de los Estados Unidos de América vinculada a dicha materia", agrega.

"En consecuencia, el Senado de la República no ha intervenido ni participa en ningún procedimiento relacionado con una solicitud de visa del senador mencionado", cierra la nota oficial.

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