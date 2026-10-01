Diversos incidentes marcaron la marcha convocada por la Confech en Santiago: al menos 12 personas fueron detenidas

Incidentes entre encapuchados y personal de Carabineros se registraron este jueves en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Alameda, movilización a la que también adhirieron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores.

La manifestación se inició pasadas las 11:00 horas y generó interrupciones y desvíos de tránsito en distintos puntos de Santiago. Los primeros enfrentamientos con la policía se registraron durante los minutos iniciales de la marcha.

De manera preliminar, se reportan al menos 12 personas detenidas.

Entre las modificaciones para el tránsito se informó el desvío de avenida Providencia hacia el poniente a la altura de Eliodoro Yáñez y avenida Salvador. También se mantiene desviado el tránsito de Vicuña Mackenna al norte por Rancagua hacia el oriente, mientras que quienes circulan por la Alameda hacia el oriente son desviados en Diagonal Paraguay y Ramón Corvalán.

La convocatoria reúne a organizaciones estudiantiles y gremiales que cuestionan los anuncios realizados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y reclaman una mayor instancia de diálogo con las autoridades.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, sostuvo que la movilización busca plantear como demanda un piso mínimo de recursos para las familias y para la educación.

“Frente a un gobierno que no dialoga, que no quiere escuchar a los estudiantes y no le interesa tampoco reunirse con las distintas organizaciones, se vuelve esencial la unidad”, señaló.

Agregó que mientras el Ejecutivo no se reúna con estudiantes y comunidades educativas, las medidas anunciadas serán insuficientes.

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