Subsecretario Pavez defiende el Presupuesto 2027 y afirma que "no toca ningún peso del gasto social"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que el Gobierno está ajustando prioridades ante el escenario de estrechez fiscal, con foco en la reactivación económica y el empleo.

“El presupuesto se ajusta a las prioridades del Gobierno. En el contexto que tenemos de estrechez fiscal, de una situación de estancamiento en el empleo que se ha transformado en algo endémico, necesitamos ajustar las prioridades del presupuesto, y lo que quiere el Presidente es reactivación, impulso a la economía", aseguró en entrevista con radio Cooperativa.

Aseguró que significa “un esfuerzo adicional para muchas dimensiones, y eso significa también ajustar en muchas partes. De hecho, yo también recibí algunos ajustes para el funcionamiento corriente de los ministerios, y, por lo tanto, los pesitos chicos también van haciendo que se cuiden los pesos grandes".

"El presupuesto más que disminuye, no crece tanto, y también hay revisión de algunos elementos que el Gobierno también ha ido definiendo que no deben continuar en las mismas circunstancias que hay. Por ejemplo, el Injuv (...) Entonces, más que disminuir el presupuesto, no crece tanto en algunas partidas", explicó.

Añadió que "lo importante es que el gasto social no se toca ningún peso, hay que invertirlo bien y tratar de centrar en reactivar nuestro país como un esfuerzo adicional al Plan Chile Despega y también a la Ley de Reconstrucción".

CRÍTICAS DE PARISI

Sobre los cuestionamientos de Franco Parisi (PDG), sobre qué sucedió con la promesa de recorte los 6 mil millones de dólares, Pavez explicó que "cuando ingresamos al Gobierno, una de las primeras medidas del ministro Quiroz fue plantear un decreto de ajuste fiscal, y eso sobre un presupuesto que queremos recordar, estuvo mal construido".

"La meta de ir bajando los 6 mil millones de dólares, por supuesto que esas son metas que el Gobierno sigue teniendo a la vista, y tenemos el resto del gobierno para poder ir ajustando y concretando", aseguró.

También dijo que "si alguien cree que nosotros estamos haciendo crecer un presupuesto respecto al presupuesto vigente, porque es más bajo, yo quiero decir que, si usted compara ley inicial 2026, y usted compara ley de presupuesto 2027 (...) el presupuesto crece más".

Explicó que "la Ley de Presupuesto es una estimación de ingresos y gastos. Por lo tanto, nosotros también estamos estimando que van a haber mejoras también en algunas dimensiones en el ingreso del Estado a propósito de la reactivación que nosotros esperamos suceda con ocasión de, entre otras cosas, en la megarreforma".

ALZA DE LAS BENCINAS

En relación a la nueva alza en el precio de los combustibles, Pavez aseguró que "vamos a seguir" presentando medidas paliativas si "las circunstancias lo requieran".

"Los ministros de Hacienda, Energía y Economía están trabajando en fórmulas para monitorear permanentemente estas malas noticias que lamentablemente llegan del exterior", aseguró.

Añadió que "si no hubiésemos tomado las medidas que hubiésemos tomado, habríamos tenido un alza mucho mayor, con mucho más gasto fiscal”.

“Y, de hecho, lo que se sabe conocido en la opinión pública, es que Chile fue uno de los países en los cuales hubo menor alza de los combustibles, y eso, si bien es cierto, no es una explicación satisfactoria para quienes han incrementado sus gastos, también es importante el punto de vista político, que pudo haber habido soluciones peores", comentó

Además, insistió en que “el Gobierno tomó decisiones difíciles, pero que han podido, en la medida de lo posible, contener estas circunstancias que vienen de afuera de nuestro país".

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