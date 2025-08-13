Municipalidad de Providencia responsabiliza a "personas externas" por incidentes en las afueras del liceo Lastarria

El Municipio de Providencia condenó los disturbios ocurridos la mañana de este miércoles en el exterior del liceo José Victorino Lastarria, donde hubo lanzamientos de bombas molotov en dirección a funcionarios de Carabineros.

De acuerdo a la institución policial, uno de los alumnos que participaba en los desórdenes resultó quemado al momento de manipular una bomba molotov.

A través de una declaración pública, la casa edilicia relata que “un número indeterminado de personas externas ingresó al Liceo José Victorino Lastarria, rompiendo la reja del acceso principal. Todas venían encapuchadas y con overoles blancos. Minutos después, estas mismas personas, que no han sido identificadas aún, salieron desde el interior del establecimiento, rompiendo el portón que da a Nueva Providencia, para posteriormente encender barricadas y lanzar bombas incendiarias contra personal de Carabineros”.

“Tras unos minutos los manifestantes se dispersaron en diferentes direcciones, sin reingresar al Liceo. A raíz de estos hechos, la Dirección determinó adelantar la salida de clases para todos los niveles”, agrega el texto.

“La Municipalidad está estudiando interponer acciones legales contra quienes resulten responsables por los daños ocasionados a la infraestructura del liceo y condena tajantemente los hechos de violencia injustificados y que solo perjudican profundamente a la educación pública”, finaliza la declaración.

