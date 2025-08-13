Dos alumnos de liceo en Lastarria son heridos tras incidentes en el establecimiento: se desconoce el paradero de ambos

Un estudiante del Liceo José Victorino Lastarria habría sufrido quemaduras al manipular una bomba molotov y otro estaría herido por un corte, en medio de incidentes que se registraron esta mañana en el establecimiento de la comuna de Providencia de la capital.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, alrededor de las 10 horas un grupo de unos 100 estudiantes salió del liceo a quemar basura y a arrojar elementos incendiarios a efectivos de Carabineros presentes en el lugar.

En esas circunstancias, mientras uno de los estudiantes manipulaba una molotov, el artefacto se inflamó repentinamente y el fuego lo alcanzó en el cuello.

Además, en medio de este incidente, otro alumno habría quebrado un ventanal y sufrido heridas cortantes, ya que en el lugar Carabineros verificó la existencia de sangre.

Se desconoce el paradero de los supuestos afectados, por lo cual Carabinero inició su búsqueda por diversos recintos asistenciales del sector.

