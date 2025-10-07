Montes da por superado el choque con Jara y asegura que "no quise provocar ningún tipo de polémica"

Luego de exponer ante la comisión de Vivienda del Senado sobre la situación financiera de su cartera, el ministro Carlos Montes intentó poner fin a la controversia generada por sus declaraciones sobre el equipo de Jeannette Jara, tras afirmar que “la mano derecha” del dueño del terreno de la toma de San Antonio participa en el equipo de la candidata oficialista, y que además habría funcionarios de su ministerio trabajando fuera del horario laboral.

Tales afirmaciones fueron duramente cuestionadas por la propia abanderada del oficialismo y por integrantes de su comando, quienes emplazaron al secretario de Estado a aclarar sus palabras.

En respuesta, Montes buscó bajar el tono del debate y evitar que la polémica se prolongue: “Yo no voy a seguir con la polémica porque no tiene ningún sentido, yo no quise provocar ningún tipo de polémica. Yo podría haber mencionado de los otros comandos también, de otros lados, pero yo no quiero seguir en este debate, porque la verdad que nos desvía del objetivo principal, que es avanzar, avanzar en el plan de emergencia”.

El ministro también defendió la legalidad de que funcionarios públicos participen en campañas fuera de su jornada laboral: “En el sector público trabaja mucha gente que participa en las campañas, eso ha sido siempre así, y eso es legal, es posible, o sea, no es una cosa que no se puede hacer, y eso ocurre con todos los sectores, siempre ha sido así”.

Finalmente, destacó la participación de actores de gobiernos anteriores en instancias de diálogo técnico, como parte del enfoque transversal del plan habitacional: “Por ejemplo, yo le puedo decir, en el consejo asesor del plan de emergencia habitacional participa el exministro de la Vivienda del gobierno anterior, porque es parte de los diálogos sobre diversa aproximación a los temas”.

PURANOTICIA