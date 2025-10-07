Huenchumilla por polémica entre Montes y Jara afirma que el ministro "últimamente se puso un poquito mañoso"

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, comentó sobre el cruce entre la candidata presidencial de la coalición, Jeannette Jara, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

El origen del conflicto fue una declaración del secretario de Estado sobre la megatoma en San Antonio, donde insinuó que “la mano derecha” del propietario del predio tendría vínculos con el comando de la exministra del Trabajo.

Y la abanderada no dejó pasar el comentario, señalando que "si hay acusaciones, que se hagan con nombre y respaldo. No acepto insinuaciones ni que se ensucie al equipo por trascendidos”.

Al respecto y en conversación con CNN Chile Radio, el senador dijo que para él “es difícil entender esto porque creo que en autoridades el camino siempre es el diálogo, la conversación, pero no por la prensa para resolver los temas”.

El timonel de la DC defendió que la candidata puede “plantear su punto de vista respecto a algún tema que le parezca”.

En cuanto al tono del titular de la cartera de Vivienda, Huenchumilla manifestó que “últimamente como ministro se puso un poquito mañoso mi estimado Carlos”.

Además, hizo un llamado a “tranquilizarse” y a no perder la calma ante un tema tan sensible como la crisis habitacional. “Lo peor que puede pasar es estar peleando por la prensa, lo peor que puede pasar es perder la tranquilidad, lo peor que puede pasar con un ministro es que tiene, él tiene que escuchar y no tiene por qué enojarse si recibe una crítica”, subrayó.

Huenchumilla vinculó esta reacción con la presión del tiempo. “Cuando se está terminando un gobierno rápidamente uno empieza a sentir que el tiempo se le acaba y los grandes temas que no hizo ya en dos o tres meses difícil que lo haga”, precisó.

