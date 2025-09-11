"Mis respetos a la democracia brasileña": Presidente Boric valoró la condena de 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro

Luego que la Corte Suprema de Brasil dictara una sentencia histórica contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete altos exfuncionarios, tras el fallido intento de golpe de Estado ocurrido luego de las elecciones de 2022, el Presidente Gabriel Boric se refirió públicamente a la sentencia a través de su cuenta de X, destacando el valor institucional del proceso judicial brasileño.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables", expuso.

Agregó que "trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”.

El exmandatario de Brasil fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio protegido.

Según el fallo, la exautoridad -actualmente bajo arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica- habría liderado una organización criminal armada con el objetivo de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los condenados también figuran nombres clave del gobierno anterior, como el exministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira y el extitular de Justicia, Anderson Torres, considerados parte del núcleo central que buscaba perpetuarse en el poder.

