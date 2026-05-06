Ministros destacaron operativo policial en Temucuicui: "Esto reafirma que el Estado de Derecho no es negociable"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, en compañía de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirieron al operativo realizado en Temucuicui, región de La Araucanía, que terminó con la detención de cinco personas, tres de ellos por delitos de robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos injustificados.

Al entregar el balance del procedimiento, la secretaria de Estado encargada de la Seguridad precisó las cifras y el origen de las pesquisas: "Tenemos cinco detenidos, tres hombres y dos mujeres, que pasan a control de detención en atención a la investigación realizada desde 2025 por delitos de robo con violencia, incendio y disparos injustificados".

La misma autoridad gubernamental catalogó la intervención como un hito de carácter histórico, subrayando que el éxito obtenido respondió a "un trabajo de inteligencia realizado con mucha anticipación".

En esa misma línea, Steinert aprovechó la instancia para enviar un mensaje a la ciudadanía frente a los hechos de violencia, solicitando "paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto día a día, noche a noche".

Desde otra perspectiva, el jefe de gabinete valoró la señal institucional que entrega esta captura múltiple. Al respecto, el ministro Alvarado enfatizó que "este operativo reafirma que el Estado de Chile está presente en todo el territorio nacional y que el Estado de Derecho no es negociable. Y que donde hay delito el Estado actúa".

Para concluir su intervención, la autoridad hizo hincapié en la articulación de las distintas instituciones para lograr estos avances. "Este trabajo no es fruto de una decisión aislada, sino de un trabajo consistente y silencioso de reafirmación del Estado de Derecho. Hay un trabajo serio, coordinado entre el ministerio del Interior, seguridad, defensa, las policías y las FFAA que permiten resultados concretos y acciones responsables", sentenció.

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