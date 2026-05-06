Carabineros ingresa a la comunidad Temucuicui y detiene a cinco personas: tres estarían vinculadas a delitos violentos

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo realizado en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El procedimiento fue desarrollado por equipos especializados de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, tras diversas diligencias investigativas.

Según información preliminar, tres de los detenidos estarían vinculados a delitos de robo de vehículos, atentados incendiarios y disparos injustificados.

Asimismo, se informó desde el lugar de los hechos que otras dos personas fueron arrestadas en flagrancia por infracción a la Ley de Drogas.

Todos los imputados serán puestos a disposición del Tribunal de Collipulli, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos investigados.

El general Cristian Mansilla, Jefe de la Zona COP e Intervención Sur, señaló que "logramos ingresar a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés. El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados".

En tanto, el fiscal Carlos Bustos, fiscal jefe de Collipulli, comentó que allanaron "tres domicilios, resultando cinco personas detenidas: tres por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto en 2025, calificada como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública. Resultaron tres personas detenidas por orden por esos delitos que señales y, además, dos personas por flagrancia por ley 20.000".

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