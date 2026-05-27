"No podemos extender el subsidio eléctrico": ministra Rincón descarta prórroga pero busca fórmulas para el 2027

La ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que el Gobierno no tiene atribuciones para extender el subsidio eléctrico actualmente vigente.

En conversación con Radio T13, la secretaria de Estado sostuvo que "no podemos extender el subsidio eléctrico, porque no tenemos facultades".

No obstante, explicó que el Ejecutivo sí está evaluando fórmulas para implementar un apoyo durante 2027, materia que actualmente se encuentra en discusión con parlamentarios de las comisiones de Minería y Energía tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

"Lo que sí podemos hacer, y es algo que estamos discutiendo con los parlamentarios en las comisiones de Minería y de Energía del Senado y de la Cámara porque ellos lo han planteado, es tener subsidio para el año 2027, lo que no fue considerado en la legislación que aprobamos (en 2024)", indicó.

Según detalló la exparlamentaria, el problema se relaciona con la deuda que el sistema mantiene con las empresas distribuidoras y que actualmente supera los 800 millones de dólares.

"Respecto de la deuda que estamos pagando, en 2027 no hay subsidio. Y ese tema lo estamos estudiando con Hacienda, con la Dipres y con nuestros equipos, porque entendemos el planteamiento. Vamos a ver cómo lo abordamos para tener una buena política pública", señaló.

La ministra también recordó que próximamente se registrarán nuevas alzas en las cuentas de la luz producto de esa deuda acumulada, aunque advirtió que en algunas zonas también habrá reducciones tarifarias.

"Viene un alza, pero también viene una rebaja que no es menos importante. Por ejemplo, la rebaja en el norte del país puede llegar incluso al 9%. Pero en regiones como la de Los Ríos y la de Los Lagos, las alzas son de importancia", afirmó.

En ese contexto, Rincón explicó que el incremento de tarifas en el sur del país responde principalmente a la falta de proyectos de generación y transmisión eléctrica.

"Tienen que ver con la falta de proyectos que nos permitan abordar la demanda de electricidad (…) Eso es algo que venimos impulsando con mucha fuerza desde que asumimos como gobierno, con la aprobación de diversos proyectos que están entrampados en distintos niveles en el Consejo de Ministros o por otras razones", indicó.

La titular de Energía añadió que muchas de estas demoras obedecen a trabas administrativas dentro del propio Estado.

"Muchas veces eso tiene que ver con trabas y no respuestas del Estado, por lo que junto a otros ministros estamos agilizando esto, pues al final del día ello se traduce en las cuentas de la luz de las personas", sostuvo.

Asimismo, enfatizó la necesidad de avanzar en proyectos energéticos respetando tanto el medio ambiente como a las comunidades involucradas.

"Hay que entender que esto hay que hacerlo respetando al medio ambiente y a las comunidades, pero a veces llegamos a unos extremos de reclamos que no logramos entender, lo que se traduce en que a las personas de carne y hueso, de esfuerzo, les sube la cuenta porque no hay proyectos de generación y de transmisión, que son muy importantes", señaló la ministra.

Finalmente, Rincón reconoció que los proyectos energéticos requieren largos plazos de tramitación, aunque aseguró que el Gobierno está trabajando en acuerdos legislativos para enfrentar el problema.

“Los proyectos son lentos, pero tenemos que partir en un minuto porque esto sigue eternizándose. Desde el punto de vista legislativo estamos construyendo un buen acuerdo, y agradezco a senadores y diputados por su tremendo esfuerzo", dijo.

"Así vamos a abordar el tema de la deuda pendiente. Ojalá podamos traducir lo que se está conversando en normas que esperamos anunciar prontamente", cerró.

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