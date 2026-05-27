Ministro Arrau sobre políticas de seguridad del Estado: "Cuando hablamos de qué Gobierno hizo qué, es ser pequeño"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para abordaron materias de contingencia.

Al término de la reunión, la autoridad confirmó que se analizaron temas de crimen organizado, secuestro y "otras cosas que han ido al alza, otras que han ido a la baja y las causas de ello".

También se tocaron temas penitenciarios "y otros donde la Fiscalía tiene ciertas miradas que son muy interesantes que tener, porque son ellos quienes lideran el proceso de investigación y persecución penal".

Sobre el plan de seguridad del Gobierno de Boric, del que partiría la planificación del ministerio, Arrau criticó que "cuando hablamos de qué Gobierno hizo qué, es ser pequeño".

"Cuando hablamos del plan cuadrante, lleva décadas, el plan MT-0 de la PDI lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales", explicó.

"Pero si alguien pretende, en materia de seguridad, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado", enfatizó.

"Hay que mejorarlas de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía, hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, secuestro, esto efectivamente va variando, las estrategias de aplicación", añadió.

"Pero los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos", cerró.

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