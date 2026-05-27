Desbordes advierte que "no ha habido diálogo" con Hacienda por rebaja de contribuciones y exige garantías para municipios

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), donde acusan “nula voluntad” de diálogo de parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para incluir a los municipios en el marco del debate en torno al proyecto de Reconstrucción del Gobierno.

En conversación con radio Pauta, el jefe comunal sostuvo que “antes de aprobar la reforma necesitamos la certeza de cuál es el mecanismo que va a asegurar que no haya disminución de ingresos municipales”.

“Esa es la principal preocupación nuestra porque Hacienda ha dicho y el subsecretario de la Subdere también ha dicho que no se va, como ellos dicen, a compensar todo. Y a nosotros esa respuesta evidentemente no nos sirve”, agregó.

Desbordes acusó que "no ha habido diálogo, efectivamente. El ministro de Hacienda recién, después de la declaración, ha generado una reunión con todas las asociaciones al mismo tiempo para el jueves, pero hasta antes de eso no ha habido ninguna conversación con el ministro”.

Y reiteró que "con el Ministerio de Hacienda no ha habido diálogo. El Presidente me dice ‘Mario, quédate tranquilo, no hay rebaja", yo le creo, pero no tenemos claro el mecanismo".

“Si a mí me bajan 3, 4, 6 mil millones, que son las proyecciones que tengo, la verdad es un desastre”, recalcó.

El alcalde aseguró que la declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades “no es contra el Gobierno” y expresó que "evidentemente no es grato para el Gobierno y no es grato para nosotros los alcaldes del Gobierno".

Asimismo, mencionó que no están pidiendo "rechazar la reforma. Lo que estamos pidiendo es no avanzar mientras no tengamos certezas de cual es el mecanismo que va a evitar que haya disminución de ingresos".

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