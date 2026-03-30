Ministro del Trabajo expresa preocupación por últimas cifras de desempleo y habla de "emergencia laboral"

Con el objetivo de revertir el estancamiento en el mercado laboral, el Gobierno confirmó que aplicará incentivos económicos para la creación de puestos de trabajo con contrato.

El anuncio, realizado por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, surge tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes al trimestre móvil diciembre 2025-febrero 2026, que situaron la desocupación nacional en un 8,3%.

Al analizar el reporte, la autoridad manifestó su inquietud por la disparidad entre hombres y mujeres, además de la nula variación respecto al periodo previo. "La tasa de desempleo nacional se sitúa en 8,3% mismo nivel que el trimestre anterior. La tasa de desempleo femenina se sitúa en un 9% versus la masculina en un 7,8%. Hay una brecha de 1,2 puntos que se acentúa lamentablemente", detalló Rau.

La calidad de las nuevas plazas laborales también es un punto crítico para La Moneda, dado que la informalidad alcanzó el 26,5%. Según explicó el secretario de Estado, aunque se generaron 94.000 nuevos empleos, la mayor parte de estos carece de protección social. Al respecto, el ministro advirtió que "la tasa de informalidad está en 26,5%, también aumentando la informalidad. Se crearon 94.000 puestos de trabajo con una gran mayoría de puestos informales".

Uno de los mayores desafíos actuales es volver a los indicadores previos a la crisis sanitaria, una meta que aún se ve lejana con más de 860.000 personas buscando activamente una ocupación sin éxito. "Aún no recuperamos los niveles de ocupación, de tasa de ocupación que habían antes de la pandemia. Esa meta estamos lejos todavía de alcanzar. Estamos a 180.000 empleos de alcanzar esa meta", sostuvo Rau, añadiendo que hoy "son más de 860.000 personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen".

Añadió que "entonces la situación es bien preocupante. Son más de 860 mil personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. Entonces como Gobierno tenemos que actuar con toda la fuerza para recuperar la economía y generar más puestos de trabajo”.

El panorama regional también muestra realidades complejas, especialmente en zonas como Biobío (9,6%) y Valparaíso (9,2%). El ministro enfatizó que "existe una heterogeneidad regional también preocupante. Hay regiones con tasas de empleo cerca del 10% como Biobío, un 9,6%, Valparaíso, un 9,2%, y tenemos que preocuparnos e intentar focalizar nuestros esfuerzos en dichas regiones".

Para enfrentar esta situación, el Gobierno integrará beneficios directos a empleadores dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. Según Rau, se busca una doble vía: "para estimular la inversión y el crecimiento económico, pero también hay medidas directas para apoyar a las empresas que contraten trabajadores".

En esa línea, precisó que "dentro de esas medidas está un subsidio a la contratación, que va directo a, no solo fomentar el empleo, sino a formalizar el empleo". El titular de la cartera concluyó lamentando que ya "son 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo de 8%".

Finalmente, el ministro recordó que “detrás de cada cifra hay familias. La economía la medimos en cifras, pero se vive en los hogares. Entonces cada vez que uno habla de estas cifras, nunca tenemos que perder de vista que hay hogares que no tienen oportunidades, personas que no pueden desarrollar sus proyectos de vía. Por eso tenemos que atacar esta emergencia laboral con todas las herramientas que nos da la ley”.

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